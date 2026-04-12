கேண்டிடேட்ஸ் செஸ்: வைஷாலி வெற்றி

14 சுற்று களை கொண்ட இந்த போட்டியில் நேற்று 11-வது சுற்று ஆட்டங்கள் நடந்தன.
உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் நடப்பு சாம்பிய னுடன் மோதும் வீரர், வீராங்கனையை தேர்வு செய்வதற்கான கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடர் சைப்ரஸ் நாட்டில் நடந்து வருகிறது. 14 சுற்று களை கொண்ட இந்த போட்டியில் நேற்று 11-வது சுற்று ஆட்டங்கள் நடந்தன.

இதில் பெண் கள் பிரிவில் ஒரு ஆட்டத்தில் தமிழக வீராங் கனை ஆர்.வைஷாலி, ரஷியாவின் அலெக் சாண்ட்ரா கோரியச்சினாவுடன் மோதினார். கருப்பு நிற காய்களுடன் ஆடிய வைஷாலி 45-வது நகர்த்தலில் அலெக்சாண்ரா கோரியச்சி னாவை வீழ்த்தி 4-வது வெற்றியை பெற்றார். 11-வது சுற்று முடிவில் வைஷாலி 7 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார்.

Related Stories

No stories found.
