6 வயதில் செஸ் தரவரிசையில் இடம்: சென்னை சிறுமி சாதனை

6 வயதில் செஸ் தரவரிசையில் இடம்: சென்னை சிறுமி சாதனை
x
தினத்தந்தி 28 Dec 2025 2:59 PM IST
t-max-icont-min-icon

‘பிடே’ ரேட்டிங்கில் இடம் பிடித்த தமிழகத்தின் இளம் வீராங்கனை என்ற சிறப்பை ரயானிகா சிவராம் பெற்றுள்ளார்.

சென்னை,

தமிழகத்தின் இளம் வீராங்கனையான சென்னையை சேர்ந்த 6 வயது செஸ் வீராங்கனை ரயானிகா சிவராம் சர்வதேச செஸ் தரவரிசையில் இடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.

சர்வதேச செஸ் சம்மேளனத்தின் (பிடே) ரேட்டிங்கில் அவர் 9வது இடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார். மொத்தம் 1,429 புள்ளிகள் பெற்றுள்ளார். இதன் மூலம் ‘பிடே’ ரேட்டிங்கில் இடம் பிடித்த தமிழகத்தின் இளம் வீராங்கனை என்ற சிறப்பை ரயானிகா சிவராம் பெற்றுள்ளார்.

ரயானிகாவுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களது பாராட்டுகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X