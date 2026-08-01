பிற விளையாட்டு

காமன்வெல்த் போட்டி: இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு தங்கம்

ஒரே நாளில் இரண்டு தங்கப் பதக்கங்களை வென்று இந்திய வீராங்கனைகள் அசத்தியுள்ளனர்.
காமன்வெல்த் போட்டி: இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு தங்கம்
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கிளாஸ்கோ,

காமன்வெல்த் விளையாட்டு 2026 குத்துச்சண்டை போட்டியில் ஒரே நாளில் இரண்டு தங்கப் பதக்கங்களை வென்று இந்திய வீராங்கனைகள் அசத்தியுள்ளனர்.

முதலில், பெண்களுக்கான 54 கிலோ எடைப்பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் ப்ரீத்தி பவார், கனடாவின் ஸ்கார்லெட் சவன்னா டெல்காடோவை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் வென்றார். இதன் மூலம் 23-வது காமன்வெல்த் போட்டிகளில் குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு முதல் தங்கப் பதக்கத்தை பெற்றுத் தந்தார்.

தொடர்ந்து சில நிமிடங்களில், பெண்களுக்கான 57 கிலோ எடைப்பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவின் ஜெய்ஸ்மின் லம்போரியா, வடக்கு அயர்லாந்தின் மைக்கேலா வால்ஷ்வை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கத்தை கைப்பற்றினார்.

ப்ரீத்தி பவார் மற்றும் ஜெய்ஸ்மின் லம்போரியாவின் இந்த வெற்றி, காமன்வெல்த் 2026 தொடரில் இந்திய குத்துச்சண்டை அணிக்கு மிகப்பெரிய ஊக்கமாக அமைந்துள்ளன.

தங்கம்
gold medal
காமன்வெல்த் போட்டி
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