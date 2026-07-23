காமன்வெல்த் விளையாட்டு: இந்தியாவுக்கு முதல் பதக்கத்தை உறுதி செய்த லவ்லினா

கிளாஸ்கோ,
23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டு திருவிழா ஸ்காட்லாந்து நாட்டின் கிளாஸ்கோ நகரில் இன்று தொடங்கி ஆகஸ்டு 2-ந்தேதி வரை நடக்கிறது. இதில் காமன்வெல்த் கூட்டமைப்பில் உள்ள 74 நாடுகளில் இருந்து ஏறக்குறைய 3 ஆயிரம் வீரர், வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்கிறார்கள்.
இந்த நிலையில், காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவுக்கான முதல் பதக்கத்தை குத்துச்சண்டை வீராங்கனை லவ்லினா போர்கோஹைன் உறுதி செய்துள்ளார். மகளிர் 75 கிலோ எடைப்பிரிவில் நேரடியாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதன் மூலம், குறைந்தபட்சம் வெண்கலப் பதக்கத்தை அவர் உறுதி செய்துள்ளார்.
டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற லவ்லினா போர்கோஹைன், ஐந்து வீராங்கனைகள் மட்டுமே இடம்பெற்றிருந்த மகளிர் 75 கிலோ எடைப்பிரிவில் முதல் சுற்றில் 'பை' (Bye) பெற்றார். இதன் மூலம் அவர் எந்தப் போட்டியிலும் களமிறங்காமலேயே நேரடியாக அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றார்.
காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில் அரையிறுதியில் தோல்வியடையும் இரு வீராங்கனைகளுக்கும் வெண்கலப் பதக்கம் வழங்கப்படும் என்பதால், அசாமைச் சேர்ந்த லவ்லினா போர்கோஹைன் களத்தில் இறங்குவதற்கு முன்பே பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளார்.
அரையிறுதிப் போட்டியில், துவாலு நாட்டைச் சேர்ந்த TKBP தாஃபாகியை லவ்லினா எதிர்கொள்கிறார்.