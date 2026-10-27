பிற விளையாட்டு

காமன்வெல்த் கபடி: அரைஇறுதிக்கு முன்னேறிய இந்திய பெண்கள் அணி

இதில் ஆண்கள் பிரிவில் 13 அணிகளும், பெண்கள் பிரிவில் 10 அணிகளும் பங்கேற்றுள்ளன.
காமன்வெல்த் கபடி: அரைஇறுதிக்கு முன்னேறிய இந்திய பெண்கள் அணி
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ஆமதாபாத்,

முதலாவது காமன்வெல்த் கபடி சாம்பியன்ஷிப் போட்டி ஆமதாபாத்தில் நடந்து வருகிறது. இதில் ஆண்கள் பிரிவில் 13 அணிகளும், பெண்கள் பிரிவில் 10 அணிகளும் பங்கேற்றுள்ளன. அணிகள் இரு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு மோதி வருகின் றன. 4-வது நாளான நேற்று நடந்த பெண்கள் பிரிவில் நடந்த ஆட்டம் ஒன்றில்(ஏ பிரிவு) இந்திய அணி 38-10 என்ற புள்ளி கணக்கில் நைஜீரியாவை தோற்கடித்து தொடர்ச்சியாக 4-வது வெற்றியை பெற்று அரைஇறுதிக்குள் நுழைந்தது.

ஆண்கள் பிரிவில் நடந்த ஆட்டம் ஒன்றில் (ஏ பிரிவு) இந்திய அணி 50-25 என்ற புள்ளி கணக்கில் நைஜீரியாவை பந் தாடி 4-வது வெற்றியை பதிவு செய்தது. அடுத்த லீக்கில் இன்று தான்சானியாவை சந்திக்கிறது.

Kabaddi
கபடி
இந்திய பெண்கள் அணி
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Daily Thanthi
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