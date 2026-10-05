பிற விளையாட்டு

பார்முலா 1 ரேஸ்: இந்த ஆண்டின் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்த வெர்ஸ்டாப்பன்

மெர்சிடீஸ் அணியின் இளம் வீரர் கிமி அன்டோனெல்லி 2-வது இடத்தை பிடித்தார்.
மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன்
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பஹ்ரைன்,

பஹ்ரைன் கிராண்ட் பிரீ பந்தயத்தில் ரெட் புல் அணியின் முன்னணி வீரர் மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் இந்த ஆண்டின் தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தார்.

மெர்சிடீஸ் அணியின் இளம் வீரர் கிமி அன்டோனெல்லி 2-வது இடத்தையும், பெராரி அணியின் லூயிஸ் ஹாமில்டன் 3-வது இடத்தையும் பிடித்தனர்.

18-வது இடத்தில் இருந்து 3-வது இடம்

பந்தயம் தொடங்குவதற்கு முன்பு பெய்த கனமழை காரணமாக தொடக்கம் இருமுறை தாமதமானது. பின்னர் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாகவும் பந்தயத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதற்கிடையே, ஈரமான களத்தில் பெராரி அணியின் லூயிஸ் ஹாமில்டன் ஆரம்பத்தில் 18-வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார். ஆனால் சிறப்பாக செயல்பட்டு ஒவ்வொரு காராக முந்திய அவர், இறுதியில் 3-வது இடத்தை பிடித்து அசத்தினார்.

வெர்ஸ்டாப்பன் அபார வெற்றி

பந்தயத்தின் தொடக்கத்தில் முன்னிலையை இழந்த வெர்ஸ்டாப்பன், 9-வது சுற்றில் முதலிடத்தை கைப்பற்றினார்.

அதன்பிறகு எந்த தவறும் செய்யாமல் முன்னிலையை தக்கவைத்த அவர், முதலாவதாக இலக்கை கடந்து வெற்றியை வசப்படுத்தினார்.

முதல் 10 இடங்கள்

1. மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் – ரெட் புல்

2. கிமி அன்டோனெல்லி – மெர்சிடீஸ்

3. லூயிஸ் ஹாமில்டன் – பெராரி

4. சார்லஸ் லெக்லெர்க் – பெராரி

5. ஐசக் ஹாட்ஜார் – ரெட் புல்

6. ஆஸ்கார் பியாஸ்ட்ரி – மெக்லாரன்

7. லியாம் லாசன் – ரேசிங் புல்ஸ்

8. பெர்னாண்டோ அலோன்சோ – ஆஸ்டன் மார்ட்டின்

9. லாண்டோ நோரிஸ் – மெக்லாரன்

10. ஆர்விட் லிண்ட்ப்ளாட் – ரேசிங் புல்ஸ்

Formula 1
பார்முலா 1
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Daily Thanthi
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