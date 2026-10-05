பார்முலா 1 ரேஸ்: இந்த ஆண்டின் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்த வெர்ஸ்டாப்பன்

பஹ்ரைன்,
பஹ்ரைன் கிராண்ட் பிரீ பந்தயத்தில் ரெட் புல் அணியின் முன்னணி வீரர் மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் இந்த ஆண்டின் தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தார்.
மெர்சிடீஸ் அணியின் இளம் வீரர் கிமி அன்டோனெல்லி 2-வது இடத்தையும், பெராரி அணியின் லூயிஸ் ஹாமில்டன் 3-வது இடத்தையும் பிடித்தனர்.
பந்தயம் தொடங்குவதற்கு முன்பு பெய்த கனமழை காரணமாக தொடக்கம் இருமுறை தாமதமானது. பின்னர் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாகவும் பந்தயத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதற்கிடையே, ஈரமான களத்தில் பெராரி அணியின் லூயிஸ் ஹாமில்டன் ஆரம்பத்தில் 18-வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார். ஆனால் சிறப்பாக செயல்பட்டு ஒவ்வொரு காராக முந்திய அவர், இறுதியில் 3-வது இடத்தை பிடித்து அசத்தினார்.
பந்தயத்தின் தொடக்கத்தில் முன்னிலையை இழந்த வெர்ஸ்டாப்பன், 9-வது சுற்றில் முதலிடத்தை கைப்பற்றினார்.
அதன்பிறகு எந்த தவறும் செய்யாமல் முன்னிலையை தக்கவைத்த அவர், முதலாவதாக இலக்கை கடந்து வெற்றியை வசப்படுத்தினார்.
1. மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் – ரெட் புல்
2. கிமி அன்டோனெல்லி – மெர்சிடீஸ்
3. லூயிஸ் ஹாமில்டன் – பெராரி
4. சார்லஸ் லெக்லெர்க் – பெராரி
5. ஐசக் ஹாட்ஜார் – ரெட் புல்
6. ஆஸ்கார் பியாஸ்ட்ரி – மெக்லாரன்
7. லியாம் லாசன் – ரேசிங் புல்ஸ்
8. பெர்னாண்டோ அலோன்சோ – ஆஸ்டன் மார்ட்டின்
9. லாண்டோ நோரிஸ் – மெக்லாரன்
10. ஆர்விட் லிண்ட்ப்ளாட் – ரேசிங் புல்ஸ்