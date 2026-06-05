பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ்: சாரா எர்ரானி- ஆன்ட்ரியா வவசோரி இணை சாம்பியன்

சென்னை,
'கிராண்ட் ஸ்லாம்' போட்டிகளில் ஒன்றான பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் பாரீஸ் நகரில் நடந்து வருகிறது. கலப்பு இரட்டையர் இறுதி ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியனான இத்தாலியின் சாரா எர்ரானி- ஆன்ட்ரியா வவசோரி கூட்டணி 4-6, 6-3 (10-4) என்ற செட் கணக்கில் கேப்ரியலா டாப்ரோஸ்கி (கனடா)- இவான் கிங் (அமெரிக்கா) இணையை தோற்கடித்து பட்டத்தை தக்கவைத்தது. அவர்களுக்கு ரூ.1.35 கோடி பரிசுத்தொகையாக கிடைத்தது.
மூத்த வீராங்கனை சாரா எர்ரானி கிராண்ட்ஸ்லாமில் வென்ற 10-வது இரட்டையர் (6 பெண் கள் இரட்டையர், 4 கலப்பு இரட்டையர்) பட்டம் இதுவாகும்.