பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ்: சின்னர் அதிர்ச்சி தோல்வி

பாரீஸ்,
“கிராண்ட்ஸ்லாம்' என்ற உயரிய அந்தஸ்து பெற்ற பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி பாரீசில் நடந்து வருகிறது.இதில் ஆண்கள் பிரிவில் பட்டம் வெல்வார் என்று கணிக்கப்பட்டிருந்த 'நம்பர் ஒன்' வீரர் ஜானிக் சினெர் (இத்தாலி) நேற்று 2-வது சுற்றிலேயே அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார். அவர், ஜூவான் மானுவல் செருண்டோலோவை (அர்ஜென்டினா) சந்தித்தார்.
பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்திய ஜூவான் மானுவல்
3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று சின்னரை வெளியேற்றி 3-வது சுற்றுக்குள் கால்பதித்தார்.
போட்டித்தரநிலையில் முதலிடம் வகித்த ஒரு வீரர் பிரெஞ்சு ஓபனில் 3-வது சுற்றுக்கு முன்பாக வெளியேறுவது கடந்த 26 ஆண்டுகளில் இதுவே முதல் முறையாகும்.