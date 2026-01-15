இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன்: லக்சயா சென் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
2-வது சுற்றில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்சயா சென், ஜப்பானின் நிஷுமோடோவை எதிர்கொண்டார்.
புதுடெல்லி,
இந்திய ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி டெல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி உள்விளையாட்டு அரங்கில் இன்று தொடங்குகிறது. 18-ந் தேதி வரை நடைபெறும்.இந்த போட்டியில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.
இதில் ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவில் நடந்த 2-வது சுற்றில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்சயா சென், ஜப்பானின் நிஷுமோடோவை எதிர்கொண்டார்.
இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடி லக்சயா சென் 21-19, 21-10 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
Related Tags :
Next Story