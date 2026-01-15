இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன்: லக்சயா சென் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

தினத்தந்தி 15 Jan 2026 5:42 PM IST
2-வது சுற்றில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்சயா சென், ஜப்பானின் நிஷுமோடோவை எதிர்கொண்டார்.

புதுடெல்லி,

இந்திய ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி டெல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி உள்விளையாட்டு அரங்கில் இன்று தொடங்குகிறது. 18-ந் தேதி வரை நடைபெறும்.இந்த போட்டியில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

இதில் ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவில் நடந்த 2-வது சுற்றில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்சயா சென், ஜப்பானின் நிஷுமோடோவை எதிர்கொண்டார்.

இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடி லக்சயா சென் 21-19, 21-10 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

