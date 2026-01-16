இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன்: சாத்விக்-சிராக் ஜோடி தோல்வி

இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன்: சாத்விக்-சிராக் ஜோடி தோல்வி
தினத்தந்தி 16 Jan 2026 2:04 PM IST
2வது சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி, ஜப்பான் ஜோடி உடன் மோதியது.

புதுடெல்லி,

இந்திய ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி டெல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி உள்விளையாட்டு அரங்கில் இன்று தொடங்குகிறது. 18-ந் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த போட்டியில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவின் 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி, ஜப்பானின் யமஷிதா-மிடோரிகவா ஜோடி உடன் மோதியது.

இந்த ஆட்டத்தில் 27-25, 21-23, 19-21 என்ற செட் கணக்கில் தோல்வியடைந்து சாத்விக்-சிராக் ஜோடி தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.

