இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன்: முதல் சுற்றில் திரிஷா ஜாலி - காயத்ரி இணை வெற்றி

இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன்: முதல் சுற்றில் திரிஷா ஜாலி - காயத்ரி இணை வெற்றி
x
தினத்தந்தி 13 Jan 2026 10:07 PM IST
t-max-icont-min-icon

இந்தியாவின் திரிஷா ஜோலி - காயத்ரி இணை, தாய்லாந்து ஜோடியுடன் மோதியது.

புதுடெல்லி,

இந்திய ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி டெல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி உள்விளையாட்டு அரங்கில் இன்று தொடங்குகிறது. 18-ந் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த போட்டியில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்கிறார்கள்.

இதில் பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் நடந்த முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் திரிஷா ஜாலி - காயத்ரி இணை, தாய்லாந்து ஜோடியுடன் மோதியது.

பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாகி விளையாடிய திரிஷா ஜாலி - காயத்ரி இணை 21-15,21-11 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X