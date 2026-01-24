- செய்திகள்
- அரசியல் களம்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
இந்தோனேசிய மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: பிவி சிந்து தோல்வி
இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து, 4-ம் நிலை வீராங்கனையான சீனாவின் சென் யுயிடம் மோதினார்.
ஜகர்த்தா,
இந்தோனேசிய மாஸ்டர்ஸ் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி ஜகர்த்தாவில் நடந்து வருகிறது
இதில் நேற்று நடந்த பெண்கள் ஒற்றையர் காலிறுதியில் முன்னாள் உலக சாம்பியனான இந்தியாவின் பி.வி. சிந்து, 4-ம் நிலை வீராங்கனையான சீனாவின் சென் யுயிடம் மோதினார்.
இந்த ஆட்டத்தில் 13-21, 17-21 என்ற நேர் செட் கணக்கில் தோல்வியை தழுவி பி.வி. சிந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire