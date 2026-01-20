- செய்திகள்
- அரசியல் களம்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
இந்தோனேசிய மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் இன்று தொடங்குகிறது
முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கிறார்கள்.
ஜகர்த்தா,
மொத்தம் ரூ.4½ கோடி பரிசுத் தொகைக்கான இந்தோனேசிய மாஸ்டர்ஸ் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி தலைநகர் ஜகர்த்தாவில் இன்று தொடங்குகிறது. 25-ந் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த போட்டியில் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கிறார்கள்.
இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து , லக்சயா சென், எஸ்.எச்.பிரனாய், ஸ்ரீகாந்த் உள்ளிட்ட வீரர் வீரங்கனைகள் பங்கேற்கிறார்கள்.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire