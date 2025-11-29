- செய்திகள்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
சர்வதேச பேட்மிண்டன்: தன்வி அரையிறுதிக்கு தகுதி
தன்வி ஷர்மா தென்கொரியாவின் யான் ஹேப் உடன் மோதினார்.
லக்னோ,
சையத் மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி லக்னோவில் நடந்து வருகிறது. இதில் பெண்கள் ஒற்றையரில் நேற்று நடந்த கால்இறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் இந்தியாவின் 16 வயதான தன்வி ஷர்மா தென்கொரியாவின் லோ சின் யான் ஹேப் உடன் மோதினார்.
பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய தன்வி ஷர்மா 21-13, 21-19 என்ற நேர் செட்டில் லோ சின் யான் ஹேப்பிக்கு அதிர்ச்சி அளித்து அரையிறுதிக்குள் நுழைந்தார்.
உன்னதி ஹூடா, முன்னாள் நம்பர் ஒன் வீரர் ஸ்ரீகாந்த், மிதுன் மஞ்சுநாத் ஆகிய இந்தியர்களும் அரையிறுதியை எட்டினர்.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire