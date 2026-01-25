- செய்திகள்
சர்வதேச செஸ் போட்டி: குகேஷ் தோல்வி
குகேஷ், உஸ்பெகிஸ்தானின் நோடிர்பெக் அப்துசத்தோரோவிடம் தோல்வியை தழுவினார்.
டாட்டா ஸ்டீல் 88-வது செஸ் தொடர் நெதர்லாந்தின் விஜ்க் ஆன் ஜீ நகரில் நடந்து வருகிறது. 13 சுற்றுகள் கொண்ட இந்த போட்டியில் 6-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் உலக சாம்பியான இந்தியாவின் குகேஷ், உஸ்பெகிஸ்தானின் நோடிர்பெக் அப்துசத்தோரோவை சந்தித்தார்.
கருப்பு நிற காய்களுடன் ஆடிய குகேஷ் 37-வது நகர்த்தலில் தோல்வியை தழுவினார். 6-வது சுற்று முடிவில் நோடிர்பெக் அப்துசத்தோரோவ் 4½ புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார்.
