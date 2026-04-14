சர்வதேச டென்னிஸ் தரவரிசை: ஜானிக் சினெர் முதலிடம்

நியூயார்க்,
சர்வதேச டென்னிஸ் சம்மேளனம் வீரர், வீராங்க னைகளின் புதிய தரவரிசை பட்டியலை நேற்று வெளியிட்டது. இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரி வில் இத்தாலியின் ஜானிக் சினெர் (13,350 புள்ளி) ஒரு இடம் முன்னேறி 5 மாதங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் 'நம்பர் 1' இடத்தை பிடித்தார். மான்டிகார்லோ டென்னிசில் பட்டத்தை வென்ற தன் மூலம் இந்த ஏற்றத்தை கண்டுள்ளார்.
இது வரை முதலிடத்தில் இருந்த ஸ்பெயினின் கார் லஸ் அல்காரஸ் (13,240 புள்ளி) 2-வது இடத் துக்கு தள்ளப்பட்டார். ஜெர்மனியின் அலெக் சாண்டர் ஸ்வெரேவ் 3-வது இடத்திலும், செர்பி யாவின் நோவக் ஜோகோவிச் 4-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.