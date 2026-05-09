இத்தாலி ஓபன் டென்னிஸ்: இகா ஸ்வியாடெக் வெற்றி

களிமண் தரை போட்டியான இத்தாலி ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி ரோம் நகரில் நடந்து வருகிறது. இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் 2-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் நார்வே வீரர் கேஸ்பர் ரூட் 6-1, 6-3 என்ற நேர்செட் டில் அமெரிக்காவின் ஜக்காரியாவை தோற்கடித்து 3-வது சுற்றுக்கு முன்னே றினார்.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் 2-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் இகா ஸ்வியாடெக் (போலந்து) 6-1, 6-7 (5-7), 6-3 என்ற செட் கணக்கில் அமெரிக்காவின் கேட்டி மெக்னாலியை வீழ்த்தினார்.
மற்றொரு ஆட்டத்தில் செக்குடியரசு வீராங்கனை கரோலினா முச்சோவா 3-6, 2-6 என்ற நேர்செட்டில் ஆஸ்திரி யாவின் அனஸ்டாசியா பொட்டாபோவாவிடம் பணிந்தார்.