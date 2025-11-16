ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: லக்‌ஷயா சென் தோல்வி

ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: லக்‌ஷயா சென் தோல்வி
x
தினத்தந்தி 16 Nov 2025 7:15 AM IST (Updated: 16 Nov 2025 7:15 AM IST)
t-max-icont-min-icon

இந்திய இளம் வீரர் லக்‌ஷயா சென், கென்டா நிஷிமோட்டோவை எதிர்கொண்டார்.

குமாமோட்டோ,

ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி அங்குள்ள குமாமோட்டோவில் நடந்து வருகிறது. இதில் நேற்று நடந்த ஆண்கள் ஒற்றையர் அரையிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் உலக தரவரிசையில் 15-வது இடத்தில் இருக்கும் இந்திய இளம் வீரர் லக்‌ஷயா சென், 13-ம் நிலை வீரரான கென்டா நிஷிமோட்டோவை (ஜப்பான்) எதிர்கொண்டார்.

விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தில் லக்‌ஷயா சென் 19-21, 21-14, 12-21 என்ற செட் கணக்கில் நிஷிமோட்டோவிடம் வீழ்ந்து வெளியேறினார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X