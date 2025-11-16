- செய்திகள்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: லக்ஷயா சென் தோல்வி
இந்திய இளம் வீரர் லக்ஷயா சென், கென்டா நிஷிமோட்டோவை எதிர்கொண்டார்.
குமாமோட்டோ,
ஜப்பான் மாஸ்டர்ஸ் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி அங்குள்ள குமாமோட்டோவில் நடந்து வருகிறது. இதில் நேற்று நடந்த ஆண்கள் ஒற்றையர் அரையிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் உலக தரவரிசையில் 15-வது இடத்தில் இருக்கும் இந்திய இளம் வீரர் லக்ஷயா சென், 13-ம் நிலை வீரரான கென்டா நிஷிமோட்டோவை (ஜப்பான்) எதிர்கொண்டார்.
விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தில் லக்ஷயா சென் 19-21, 21-14, 12-21 என்ற செட் கணக்கில் நிஷிமோட்டோவிடம் வீழ்ந்து வெளியேறினார்.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire