பிற விளையாட்டு

ஜூனியர் பெண்கள் ஆசிய கோப்பை கால்பந்து: இந்திய அணி தோல்வி

இந்திய அணி தனது தொடக்க லீக் ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை எதிர்கொண்டது.
ஜூனியர் பெண்கள் ஆசிய கோப்பை கால்பந்து: இந்திய அணி தோல்வி
Published on

சுசோ,

ஜூனியர் (17 வயதுக்கு உட்பட்டோர்) பெண்கள் ஆசிய கோப்பை கால் பந்து போட்டி சீனாவின் சுசோ நகரில் நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற் றுள்ள 12 அணிகள் 3 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு தங்களுக்குள் மோதுகின்றன.

லீக் சுற்று முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் இரு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் மற்றும் 3-வது இடம் பெறும் இரண்டு சிறந்த அணிகள் காலிறு திக்கு தகுதி பெறும்.

இதில் 'பி' பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இந்திய அணி தனது தொடக்க லீக் ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை எதிர்கொண்டது. இந்திய அணி 0-2 என்ற கோல் கணக்கில் வலுவான ஆஸ்திரேலியாவிடம் போராடி வீழ்ந்தது.

இந்திய அணி தனது அடுத்த ஆட்டத்தில் 4 முறை சாம்பியனான ஜப் பானை நாளை மறுநாள் சந்திக்கிறது.

இந்திய அணி
கால்பந்து
Indian Teams
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com