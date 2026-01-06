- செய்திகள்
மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: லக்சயா சென் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
இந்தியாவின் லக்சயா சென் , சிங்கப்பூரின் ஜேசன் டே உடன் மோதினார்.
கோலாலம்பூர்,
மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் கோலாலம்பூரில் நடந்து வருகிறது.இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் லக்சயா சென் , சிங்கப்பூரின் ஜேசன் டே உடன் மோதினார்.
பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதல் சிறப்பாக விளையாடிய லக்சயா சென் 21-16, 15-21, 21-14 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
