மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: லக்சயா சென் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்

தினத்தந்தி 6 Jan 2026 8:44 PM IST
இந்தியாவின் லக்சயா சென் , சிங்கப்பூரின் ஜேசன் டே உடன் மோதினார்.

கோலாலம்பூர்,

மலேசிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் கோலாலம்பூரில் நடந்து வருகிறது.இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் லக்சயா சென் , சிங்கப்பூரின் ஜேசன் டே உடன் மோதினார்.

பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதல் சிறப்பாக விளையாடிய லக்சயா சென் 21-16, 15-21, 21-14 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

