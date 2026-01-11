தேசிய சீனியர் கூடைப்பந்து: தமிழக அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற்றம்

தேசிய சீனியர் கூடைப்பந்து: தமிழக அணி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற்றம்
தினத்தந்தி 11 Jan 2026 3:41 PM IST
கூடைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டி சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடந்து வருகிறது.

சென்னை,

தமிழ்நாடு கூடைப்பந்து சங்கம் சார்பில் 75-வது தேசிய சீனியர் கூடைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டி சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடந்து வருகிறது.

இதில் 7-வது நாளான நேற்று நடந்த ஆண்கள் பிரிவு அரையிறுதியில் இந்தியன் ரெயில்வே அணி 65-53 என்ற புள்ளி கணக்கில் டெல்லியை சாய்த்து இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தது.

இன்னொரு அரையிறுதியில் நடப்பு சாம்பியன் தமிழ்நாடு 102-53 என்ற புள்ளி கணக்கில் உத்தரபிரதேசத்தை எளிதில் தோற்கடித்து இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது..

