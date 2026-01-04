தேசிய சீனியர் கூடைப்பந்து போட்டி: சென்னையில் இன்று தொடங்குகிறது
இன்று முதல் வருகிற 11-ந் தேதி வரை நடக்கிறது
சென்னை,
தமிழ்நாடு கூடைப்பந்து சங்கம் சார்பில் 75-வது தேசிய சீனியர் கூடைப்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடத்தப்படுகிறது. ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான இந்த போட்டி சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் இன்று முதல் வருகிற 11-ந் தேதி வரை நடக்கிறது. நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள 3 வெளிப்புற மைதானங்களிலும் இந்த போட்டி நடைபெறுகிறது.மொத்தம் 65 அணிகள் இந்த போட்டியில் பங்கேற்கின்றன
பெண்கள் பிரிவில் தொடக்க நாளான இன்று நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறும் ஒரு ஆட்டத்தில் தமிழ்நாடு-மத்தியபிரதேசம் மோதுகின்றன.
ஆண்கள் பிரிவில் தமிழ்நாடு-ராஜஸ்தான் அணிகள் மோதுகின்றன.
Related Tags :
Next Story