புரோ கபடி லீக்: டெல்லி அணியை வீழ்த்தி பெங்களூரு புல்ஸ் வெற்றி
இன்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் பெங்களூரு புல்ஸ் - தபாங் டெல்லி அணிகள் மோதின.
புதுடெல்லி,
12 அணிகள் இடையிலான 12-வது புரோ கபடி லீக் தொடர் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது. இதில் இன்று இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் பெங்களூரு புல்ஸ் - தபாங் டெல்லி அணிகள் மோதின. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் பெங்களூரு புல்ஸ் அணி 33-23 என்ற புள்ளி கணக்கில் தபாங் டெல்லி அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் 2-வது ஆட்டத்தில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் - புனேரி பால்டன் அணிகள் மோதி வருகின்றன. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெறும் ஆட்டத்தில் பெங்கால் வாரியர்ஸ் - ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.
