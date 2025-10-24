புரோ கபடி லீக்: குஜராத்தை வீழ்த்திய பெங்களூரு புல்ஸ்

Image Courtesy: @ProKabaddi

தினத்தந்தி 24 Oct 2025 6:45 AM IST (Updated: 24 Oct 2025 6:46 AM IST)
12-வது புரோ கபடி லீக் தொடர் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது.

புதுடெல்லி,

12 அணிகள் இடையிலான 12-வது புரோ கபடி லீக் தொடர் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது. இதில் நேற்று நடந்த முதல் ஆட்டத்தில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் - பெங்களூரு புல்ஸ் அணிகள் மோதின.

இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக ஆடிய பெங்களூரு அணி 54-26 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் குஜராத்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற 2வது ஆட்டத்தில் உ.பி.யோத்தாஸ் - யு மும்பா அணிகள் மோதின.

தொடக்கம் முதலே விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த மோதலில் உ.பி.யோத்தாஸ் அணி 35-32 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் யு மும்பாவை வீழ்த்தி திரில் வெற்றி பெற்றது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

