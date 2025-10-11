புரோ கபடி லீக்: தமிழ் தலைவாஸ் தோல்வி
இரவு 9 மணிக்கு தொடங்கிய ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் - புனேரி பால்டன் அணிகள் மோதின
புதுடெல்லி,
புரோ கபடி லீக் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்ததொடரில் சென்னையில் நடந்து வந்த லீக் சுற்று ஆட்டங்கள் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தன. இந்நிலையில், அடுத்த கட்ட ஆட்டங்கள் டெல்லியில் இன்று தொடங்கியது .
இந்த தொடரில் இன்று 2 லீக் ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. அதன்படி இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கிய ஆட்டத்தில் பெங்களூரு புல்ஸ்- ஜெயப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் மோதின. இந்த ஆட்டத்தில் பெங்களூரு 47-26 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
இரவு 9 மணிக்கு தொடங்கிய ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் - புனேரி பால்டன் அணிகள் மோதின. பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் 23-36 என்ற கணக்கில் தமிழ் தலைவாஸ் தோல்வியடைந்தது. தமிழ் தலைவாஸ் அணிக்கு இது 7வது தோல்வியாகும். புள்ளி பட்டியலில் தமிழ் தலைவாஸ் கடைசி இடத்தில் உள்ளது.
