புரோ கபடி லீக்: தமிழ் தலைவாஸ் தோல்வி

தினத்தந்தி 17 Oct 2025 9:57 PM IST
தமிழ் தலைவாஸ் அணிக்கு 11 வது தோல்வியாகும்.

புதுடெல்லி,

12 அணிகள் இடையிலான 12-வது புரோ கபடி லீக் தொடர் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது. இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள இந்த தொடரில் தொடர்ந்து இரவு 8.30 மணிக்கு தொடங்கிய ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் - தபாங் டெல்லி அணிகள் மோதின.

பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய தபாங் டெல்லி அணி 37-31 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இது தமிழ் தலைவாஸ் அணிக்கு இது11 வது தோல்வியாகும்.

