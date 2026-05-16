தாய்லாந்து ஓபன் பேட்மிண்டன்: இந்திய ஜோடி அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

பாங்காக்,
தாய்லாந்து ஓபன் சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி பாங்காக்கில் நடந்து வருகிறது. இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதியில் இந்திய வீரர் லக்சயா சென் குன்லாவுத் விதித்சரனிடம் (தாய்லாந்து) மோதினர்.
பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் லக்சயா சென் 19-21, 16-21 என்ற நேர் செட்டில் 2-ம் நிலை வீரர் குன்லாவுத் விதித்சரனிடம் வீழ்ந்து வெளியேறினார்.
ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் சாத் விக் சாய்ராஜ் ரங்கி ரெட்டிச்-சிராக் ஷெட்டி இணை 21-12, 21-13 என்ற நேர் செட்டில் ஜப்பானின் தகுமி நோமுரோ-யூசி ஷிமோகமி ஜோடியை தோற்க டித்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.