- செய்திகள்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
உலகக் கோப்பை செஸ்: குகேஷ் - கேசிபேக் நோகர்பெக் ஆட்டம் டிரா
உலகக் கோப்பை செஸ் போட்டி கோவாவில் நடந்து நடந்து வருகிறது.
கோவா,
உலகக் கோப்பை செஸ் போட்டி கோவாவில் நடந்து நடந்து வருகிறது. இந்த போட்டி 8 சுற்றுகளை கொண்டது. நேற்று 2-வது சுற்றின் முதல் ஆட்டங்கள் நடந்தன.
இதில் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் விதித் குஜராத்திக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் அர்ஜென்டினாவின் 12 வயதான ஒரோ பாஸ்டினோ 28-வது காய் நகர்த்தலில் ‘டிரா’ செய்தார். இன்று மீண்டும் மோத உள்ளனர்.
உலக சாம்பியனான இந்தியாவின் குகேஷ், கேசிபேக் நோகர்பெக் (கஜகஸ்தான்) இடையிலான ஆட்டமும் டிரா ஆனது.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire