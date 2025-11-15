- செய்திகள்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
உலக ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப்: தமிழக வீராங்கனை ‘சாம்பியன்’
தமிழக வீராங்கனை அனுபமா சாம்பியன் பட்டத்தை தன்வசப்படுத்தினார்.
சென்னை,
உலக ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி கத்தார் தலைநகர் தோகாவில் நடந்தது. இதன் பெண்கள் ஒற்றையர் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை அனுபமா 3-2 என்ற பிரேம் கணக்கில் ஹாங்காங்கின் என்ஜி ஆன் யீயை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை தன்வசப்படுத்தினார்.
அத்துடன் சென்னையை சேர்ந்த 23 வயது அனுபமா உலக ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப்பில் 15 ரெட் வகை பந்தயத்தில் பட்டம் வென்ற முதல் இந்திய மங்கை என்ற சிறப்பையும் பெற்றார்.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire