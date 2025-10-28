- செய்திகள்
உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்: இந்திய வீரர் தங்கம் வென்று அசத்தல்
இந்த தொடரில் இந்தியா மொத்தம் 9 பதக்கங்களை வென்றது.
நோவி சாட்,
23 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டி செர்பியாவின் நோவி சாட் நகரில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் 65 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்திய வீரர் சுஜீத் கல்கல் தங்கப்பதக்கம் வென்றார். இறுதிப்போட்டியில் உஸ்பெகிஸ்தான் வீரரை 10-0 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தோற்கடித்து தங்க வென்று அசத்தினார்
நேற்றுடன் முடிவடைந்த இந்த தொடரில் இந்தியா ஒரு தங்கம், 2 வெள்ளி மற்றும் 6 வெண்கலம் என 9 பதக்கங்களை வென்றது.
