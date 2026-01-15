அடிலெய்டு இன்டர்நேஷனல் டென்னிஸ்: மேடிசன் கீஸ் தோல்வி

அடிலெய்டு இன்டர்நேஷனல் டென்னிஸ்: மேடிசன் கீஸ் தோல்வி
தினத்தந்தி 15 Jan 2026 3:16 PM IST
மேடிசன் கீஸ், கனடாவின் விக்டோரியா எம்போகோவை எதிர்கொண்டார்.

அடிலெய்டு,

அடிலெய்டு இன்டர்நேஷனல் டென்னிஸ் தொடரின் காலிறுதியில் அமெரிக்க வீராங்கனை மேடிசன் கீஸ், கனடாவின் விக்டோரியா எம்போகோவை எதிர்கொண்டார்.

பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் 4-6, 6-4,2-6 என்ற செட் கணக்கில் மேடிசன் கீஸ் தோல்வியடைந்தார்.

விக்டோரியா எம்போகோ அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியாவின் கிம்பெர்லி பிர்ரெல்லை எதிர்கொள்கிறார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

