ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: ரைபகினா அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

மெல்போர்ன்,
கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி தொடர், ஒவ்வோர் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடைபெறும். இதன்படி, இதன்படி, ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் நகரில் கடந்த 18-ந்தேதி இந்த டென்னிஸ் போட்டி தொடர் தொடங்கியது. தொடர்ந்து பிப்ரவரி 1-ந்தேதி வரை போட்டிகள் நடைபெறும்.
இதில் பெண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் போலந்து வீராங்கனை இகா ஸ்வியாடெக், கஜகஸ்தான் வீராங்கனை ரைபகினா ஆகியோர் மோதினர். பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் 7-5,6-1 என்ற செட் கணக்கில் ரைபகினா வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.