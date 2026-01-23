ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: தமிழக வீராங்கனை தோல்வி

ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: தமிழக வீராங்கனை தோல்வி
x
தினத்தந்தி 23 Jan 2026 2:33 PM IST
t-max-icont-min-icon

தமிழக வீராங்கனை தியா ரமேஷ், ஜப்பானின் அஜூனா இச்சியோகாவுடன் மோதினார்.

சிட்னி,

கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டி தொடரில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி தொடர் ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் நகரில் நடந்து வருகிறது. இதன் ஜூனியர் போட்டியில் சிறுமியர் தகுதி சுற்றின் 2-வது ரவுண்டில் தமிழக வீராங்கனை தியா ரமேஷ், ஜப்பானின் அஜூனா இச்சியோகாவுடன் மோதினார்.

இதில் 16 வயதான தியா 3-6, 2-6 என்ற நேர் செட்டில் தோற்று பிரதான சுற்றை எட்டும் வாய்ப்பை இழந்தார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X