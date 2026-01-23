- செய்திகள்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: தமிழக வீராங்கனை தோல்வி
தமிழக வீராங்கனை தியா ரமேஷ், ஜப்பானின் அஜூனா இச்சியோகாவுடன் மோதினார்.
சிட்னி,
கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டி தொடரில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி தொடர் ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் நகரில் நடந்து வருகிறது. இதன் ஜூனியர் போட்டியில் சிறுமியர் தகுதி சுற்றின் 2-வது ரவுண்டில் தமிழக வீராங்கனை தியா ரமேஷ், ஜப்பானின் அஜூனா இச்சியோகாவுடன் மோதினார்.
இதில் 16 வயதான தியா 3-6, 2-6 என்ற நேர் செட்டில் தோற்று பிரதான சுற்றை எட்டும் வாய்ப்பை இழந்தார்.
