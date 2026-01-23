ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: அல்காரஸ் 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
கார்லஸ் அல்காரஸ் (ஸ்பெயின்), பிரான்சை சேர்ந்த சேர்ந்த கோரன்டின் மவுடெட்டை சந்தித்தார்.
மெல்போர்ன்,
கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டி தொடரில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி தொடர் ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் நகரில் நடந்து வருகிறது.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 3-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் உலகின் முதல் நிலை வீரரான கார்லஸ் அல்காரஸ் (ஸ்பெயின்), பிரான்சை சேர்ந்த சேர்ந்த கோரன்டின் மவுடெட்டை சந்தித்தார்.
இந்த ஆட்டத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்திய அல்காரஸ் 6-2, 6-4, 6-1 என்ற நேர் செட் கணக்கில் கோரன்டின் மவுடெட்டை எளிதில் வீழ்த்தி 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
Related Tags :
Next Story