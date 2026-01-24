ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: ஜெசிகா பெகுலா 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ்: ஜெசிகா பெகுலா 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
தினத்தந்தி 24 Jan 2026 9:47 AM IST
ஜெசிகா பெகுலா, ரஷிய வீராங்கனை செலக்மெதேவ் மோதினர்.

மெல்போர்ன்,

கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டி தொடரில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி தொடர் ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் நகரில் நடந்து வருகிறது.

பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 3-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் அமெரிக்கா வீராங்கனை ஜெசிகா பெகுலா, ரஷிய வீராங்கனை ஒக்ஸானா செலக்மெதேவ் மோதினர்.

பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய ஜெசிகா பெகுலா 6-3,6-2 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். இதனால் அவர் 4வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

