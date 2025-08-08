கனடா ஓபன் டென்னிஸ்: இரட்டையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற பிரிட்டன் ஜோடி
கனடா ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி டொராண்டோ நகரில் நடந்து வருகிறது.
இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவின் இறுதி ஆட்டத்தில் பிரிட்டனின் ஜூலியன் கேஷ்-லாய்ட் கிளாஸ்பூல் ஜோடி, சக நாட்டின் ஜோ சாலிஸ்பரி- நீல் ஸ்கப்சி ஜோடி உடன் மோதியது.
இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்திய ஜூலியன் கேஷ்-லாய்ட் கிளாஸ்பூல் ஜோடி 6-3, 6-7 (5-7), 13-11 என்ற செட் கணக்கில் ஜோ சாலிஸ்பரி- நீல் ஸ்கப்சி ஜோடியை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் கைப்பற்றி அசத்தியது.
