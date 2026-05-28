பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ்; உலக தர வரிசையில் நம்பர் ஒன் வீரரான சின்னர் அதிர்ச்சி தோல்வி

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் போட்டிகள் பிரான்ஸ் நாட்டின் பாரீஸ் நகரில் நடந்து வருகின்றன. இதில், ஆடவர் ஒற்றையர் ஆட்டத்தில் உலக தர வரிசையில் நம்பர் ஒன் இடத்தில் உள்ள இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர் மற்றும் உலக தர வரிசையில் 56-ம் இடத்தில் உள்ள அர்ஜென்டினாவை சேர்ந்த ஜுவான் மானுவேல் செருந்துலோ விளையாடினர்.
இந்த போட்டியில் முதல் 2 செட்டுகளை 3-6, 2-6 என்ற புள்ளி கணக்கில் சின்னர் எளிதில் வெற்றி பெற்றார். 3-வது செட்டிலும் 5-1 என்ற புள்ளி கணக்கில் சின்னர் முன்னிலை வகித்தபோது, ஜுவானின் அதிரடி ஆட்டம் தொடங்கியது. 7-5 என்ற புள்ளி கணக்கில் 3-வது செட்டை அவர் கைப்பற்றினார்.
இதனால், அடுத்த செட்டை கைப்பற்ற சின்னர் கடுமையாக போராட வேண்டியிருந்தது. ஆனால், அதில் பலனில்லை. அடுத்த 2 செட்டுகளையும் ஜுவான் கைப்பற்றி சின்னருக்கு அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தினார். இதனால், போட்டியில் 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 என்ற புள்ளி கணக்கில் சின்னரை வீழ்த்தி ஜுவான் வெற்றி பெற்றார்.