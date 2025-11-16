ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: இறுதிப்போட்டியில் சினெர் - அல்காரஸ் பலப்பரீட்சை

ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: இறுதிப்போட்டியில் சினெர் - அல்காரஸ் பலப்பரீட்சை
x

image courtesy:twitter/@atptour

தினத்தந்தி 16 Nov 2025 6:41 PM IST
t-max-icont-min-icon

இறுதிப்போட்டி இன்று நடைபெற உள்ளது.

துரின்,

முன்னணி 8 வீரர்கள் இடையிலான ஏ.டி.பி. இறுதி சுற்று எனப்படும் ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இத்தாலியின் துரின் நகரில் நடந்து வருகிறது. இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள இந்த தொடரின் இறுதிப்போட்டி இன்று நடைபெற உள்ளது.

இதில் ஜானிக் சினெர் (இத்தாலி) - அல்காரஸ் (ஸ்பெயின்) பலப்பரீட்சை நடத்த உள்ளனர்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X