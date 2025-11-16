- செய்திகள்
ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: இறுதிப்போட்டியில் சினெர் - அல்காரஸ் பலப்பரீட்சை
இறுதிப்போட்டி இன்று நடைபெற உள்ளது.
துரின்,
முன்னணி 8 வீரர்கள் இடையிலான ஏ.டி.பி. இறுதி சுற்று எனப்படும் ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இத்தாலியின் துரின் நகரில் நடந்து வருகிறது. இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள இந்த தொடரின் இறுதிப்போட்டி இன்று நடைபெற உள்ளது.
இதில் ஜானிக் சினெர் (இத்தாலி) - அல்காரஸ் (ஸ்பெயின்) பலப்பரீட்சை நடத்த உள்ளனர்.
Two giants of our sport ⭐️⭐️@carlosalcaraz vs. @janniksin — PART XVI #NittoATPFinals pic.twitter.com/EW40hQhGbr— ATP Tour (@atptour) November 15, 2025
