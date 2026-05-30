டென்னிஸ்

பிரெஞ்சு ஓபனில் அடுத்த அதிரடி; ஜோகோவிச்சை அதிர்ச்சி அடைய வைத்த இளம் வீரர்

25-வது முறையாக கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் பெறும் ஜோகோவிச்சின் கனவு, இதனால் தகர்ந்து போனது.
Published on

பாரீஸ்

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் போட்டிகள் பிரான்ஸ் நாட்டின் பாரீஸ் நகரில் நடந்து வருகின்றன. இதில், ஆடவர் ஒற்றையர் ஆட்டத்தில் செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச்சை எதிர்த்து 19 வயதே ஆன ஜோவாவோ பொன்சேகா விளையாடினார்.

இந்த போட்டியில், முதல் 2 செட்டுகளை ஜோகோவிச் கைப்பற்றினார். இதனால், வெற்றியை முடிவு செய்யும் 3-வது செட்டை அவர் வெல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அந்த செட்டை பொன்சேகா கைப்பற்றினார். இதனால், ஆட்டத்தின் போக்கு மாறியது. அடுத்தடுத்த 2 செட்டுகளையும் கைப்பற்றி போட்டியை அவர் தன்வசப்படுத்தினார்.

4 மணிநேரம் மற்றும் 53 நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த போட்டியின் முடிவில், 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் ஜோகோவிச்சை, பொன்சேகா வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். 25-வது முறையாக கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் பெறும் ஜோகோவிச்சின் கனவு, இதனால் தகர்ந்து போனது.

கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன், உலக தர வரிசையில் நம்பர் ஒன் இடத்தில் உள்ள இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், அர்ஜென்டினாவை சேர்ந்த ஜுவான் மானுவேல் செருந்துலோ இடையேயான போட்டியில், இதேபோன்று, முதல் 2 செட்டுகளை 3-6, 2-6 என்ற புள்ளி கணக்கில் சின்னர் எளிதில் வெற்றி பெற்றார்.

3-வது செட்டிலும் 5-1 என்ற புள்ளி கணக்கில் சின்னர் முன்னிலை வகித்தபோது, ஜுவானின் அதிரடி ஆட்டம் தொடங்கியது. 7-5 என்ற புள்ளி கணக்கில் 3-வது செட்டை அவர் கைப்பற்றினார். அடுத்த 2 செட்டுகளையும் ஜுவான் கைப்பற்றி சின்னருக்கு அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தினார். இதனால், போட்டியில் 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 என்ற புள்ளி கணக்கில் சின்னரை வீழ்த்தி ஜுவான் வெற்றி பெற்றார்.

