பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: ஸ்வேரெவ் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் பிரான்சில் நடைபெற்று வருகிறது.
பாரீஸ்,
பல முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ள பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் பிரான்சில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடந்த ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னணி வீரரான அலெக்சாண்டர் ஸ்வேரெவ் (ஜெர்மனி) - அலெஜான்ட்ரோ டேவிடோவிச் போகினா (ஸ்பெயின்) உடன் மோதினார்.
இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய ஸ்வேரெவ் 6-2, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் அலெஜான்ட்ரோ டேவிடோவிச் போகினாவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
