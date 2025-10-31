பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: ஸ்வேரெவ் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: ஸ்வேரெவ் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
x

Image Courtesy: @atptour / @ATPHalle / File Image 

தினத்தந்தி 31 Oct 2025 9:07 AM IST
t-max-icont-min-icon

பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் பிரான்சில் நடைபெற்று வருகிறது.

பாரீஸ்,

பல முன்னணி வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ள பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் பிரான்சில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடந்த ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னணி வீரரான அலெக்சாண்டர் ஸ்வேரெவ் (ஜெர்மனி) - அலெஜான்ட்ரோ டேவிடோவிச் போகினா (ஸ்பெயின்) உடன் மோதினார்.

இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய ஸ்வேரெவ் 6-2, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் அலெஜான்ட்ரோ டேவிடோவிச் போகினாவை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X