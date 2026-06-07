டென்னிஸ்

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ்: ‘சாம்பியன்’ பட்டம் வென்றார் ஆன்ட்ரீவா

ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதிப்போட்டியில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவும், பிளவியா கோபோலியும் இன்று மோதுகின்றனர்.
பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ்: ‘சாம்பியன்’ பட்டம் வென்றார் ஆன்ட்ரீவா
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பாரீஸ்,

'கிராண்ட்ஸ்லாம்' என்ற உயரிய அந்தஸ்து பெற்ற பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரீசில் நடந்து வருகிறது. இதில் பெண்கள் ஒற்றையரில் நேற்றிரவு அரங்கேறிய இறுதி ஆட்டத்தில் தரவரிசையில் 8-வது இடம் வகிக்கும் மிரா ஆன்ட்ரீவாவும் (ரஷியா). தகுதி நிலை வீராங்கனை மஜா சாலின்காவும் (போலந்து) மல்லுக்கட்டினர்.

ஆன்ட்ரீவா

ஆக்ரோஷமாக ஆடிய இவர்கள் தொடக்கத்தில் எதிரெதிர் சர்வீஸ்களை மட்டும் முறியடித்து ஆச்சரியப்படுத்தினர். இதனால் 3-3 என்று வரை சமநிலை நீடித்தது. அதன் பிறகு ஆன்ட்ரீவா தனது சர்வீசை புள்ளியாக மாற்றியதும் அந்த செட் அவரது வசம் சென்றது. 2-வது செட்டில் தனது அதிரடியான ஷாட்டுகளால் எதிராளிக்கு எந்த வாய்ப்பும் வழங்காமல் முதல் 5 கேம்களை ஆன்ட்ரீவா வரிசையாக வென்றதால் அவரது கை ஓங்கியது.

முடிவில் ஆன்ட்ரீவா 6-3, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் சாலின்ஸ்காவை தோற்கடித்து முதல்முறையாக கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்தை கைப்பற்றினார். இந்த ஆட்டம் 1 மணி 22 நிமிடங்கள் நடந்தது. அத்துடன் 1992-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு பிரெஞ்சு ஓபனில் மகுடம் சூடிய இளம் வீராங்கனை என்ற சிறப்பையும் 19 வயதான ஆன்ட்ரீவா பெற்றார். அவருக்கு ரூ.31 கோடி பரிசுத்தொகையாக கிடைத்தது.

2-வது இடம் பிடித்த சாலின்ஸ்கா ரூ.15.5 கோடி பெற்றார். என்றாலும் இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறியதன் மூலம் சாலின்ஸ்கா தரவரிசையில் 114-ல் இருந்து 21-வது இடத்துக்கு வருகிறார்.

ஆண்கள் இறுதிப்போட்டி

ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று மாலை 6.30 மணிக்கு (ஞாயிற்றுக்கிழமை) நடக்கும் இறுதி ஆட்டத்தில் 3-ம் நிலை வீரர் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவும், தரவரிசையில் 14-வது இடத்தில் உள்ள இத்தாலியின் பிளவியா கோபோலியும் கோதாவில் குதிக்கிறார்கள். இவர்களில் யார் வெற்றிக்கனியை பறித்தாலும் அது அவர்களுக்கு முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டமாக இருக்கும்.

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Daily Thanthi
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