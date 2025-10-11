ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: ஜோகோவிச் அதிர்ச்சி தோல்வி

ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: ஜோகோவிச் அதிர்ச்சி தோல்வி
x
தினத்தந்தி 11 Oct 2025 8:00 PM IST
t-max-icont-min-icon

நோவக் ஜோகோவிச், மொனாக்கோ வீரர் வாலண்டைன் வசெரோட் ஆகியோர் மோதினர் .

பீஜிங்,

ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது. இந்த போட்டியில் இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதி சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னாள் நம்பர் ஒன் வீரரான செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், மொனாக்கோ வீரர் வாலண்டைன் வசெரோட் ஆகியோர் மோதினர் .

பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய வாலண்டைன் வசெரோட் 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். இதனால் ஜோகோவிச் தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X