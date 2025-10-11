- செய்திகள்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ்: ஜோகோவிச் அதிர்ச்சி தோல்வி
நோவக் ஜோகோவிச், மொனாக்கோ வீரர் வாலண்டைன் வசெரோட் ஆகியோர் மோதினர் .
பீஜிங்,
ஷாங்காய் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் சீனாவில் நடந்து வருகிறது. இந்த போட்டியில் இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதி சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னாள் நம்பர் ஒன் வீரரான செர்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச், மொனாக்கோ வீரர் வாலண்டைன் வசெரோட் ஆகியோர் மோதினர் .
பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய வாலண்டைன் வசெரோட் 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். இதனால் ஜோகோவிச் தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire