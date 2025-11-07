- செய்திகள்
பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: சபலென்கா அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
அரினா சபலென்கா, கோகோ காப்பை (அமெரிக்கா) எதிர்கொண்டார்.
ரியாத்,
பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி சவுதிஅரேபியாவின் ரியாத் நகரில் நடந்து வருகிறது. இதில் ‘ஸ்டெபிகிராப்’ பிரிவில் நேற்று நடந்த கடைசி லீக்கில் ‘நம்பர் ஒன்’ வீராங்கனை அரினா சபலென்கா (பெலாரஸ்) , கோகோ காப்பை (அமெரிக்கா) எதிர்கொண்டார்.
பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடி ஆதிக்கம் செலுத்தி அரினா சபலென்கா )7-6 (7-5), 6-2 என்ற நேர் செட்டில் கோகோ காப்பை வீழ்த்தி தொடர்ந்து 3-வது வெற்றியோடு அரையிறுதிக்குள் கால்பதித்தார்.
