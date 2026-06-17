பெர்லின் ஓபன் டென்னிஸ்: கம்பேக் போட்டியில் செரினா வில்லியம்ஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி

பெர்லின் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவு தொடக்க சுற்றில், முன்னாள் உலக நம்பர் ஒன் வீராங்கனை செரினா வில்லியம்ஸ் மற்றும் அவரது கூட்டாளி கரோலினா முச்சோவா ஜோடி அதிர்ச்சி தோல்வியை சந்தித்தது.
பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் களமிறங்கிய செரினா வில்லியம்ஸ் - கரோலினா முச்சோவா ஜோடியை, குய்லியானா ஆல்மோஸ் மற்றும் எரின் ரவுட்லிப் ஜோடி 6-4, 6-4 என்ற நேர் செட்களில் வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
2022-ம் ஆண்டு அமெரிக்க ஓபன் தொடருக்கு பிறகு செரினா வில்லியம்ஸ் பங்கேற்ற முதல் தொழில்முறை போட்டி இதுவாகும். நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் களமிறங்கிய 44 வயதான செரினாவுக்கு ரசிகர்கள் உற்சாகமான வரவேற்பை அளித்தனர். தோல்வி அடைந்த போதிலும், அவருக்கு ரசிகர்கள் அளித்த ஆதரவும் அன்பும் குறையாமல் இருந்தது.
கடந்த வாரம் லண்டனில் உள்ள குயின்ஸ் கிளப்பில் பெற்ற வெற்றிக்குப் பிறகு, இது வில்லியம்ஸின் இரண்டாவது போட்டியாகும். ஆனால், எதிர்பார்த்தபடி வெற்றியை பெற முடியாதது ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியது.