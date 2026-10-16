ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் மடிக்கக்கூடிய முதல் ஸ்மார்ட்போன்... இந்தியாவில் ‘ஐபோன் டியோ’ முன்பதிவு இன்று ஆரம்பம்

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின், மடிக்கக்கூடிய முதல் ஸ்மார்ட்போனான ‘ஐபோன் டியோ’ மாடலை வாங்க விரும்புவோர் இன்று முதல் முன்பதிவு செய்யலாம்.
ஆப்பிள் நிறுவனம் மடிக்கக்கூடிய முதல் ஸ்மார்ட்போன் மாடலாக ஐபோன் டியோவை (iPhone Duo) கடந்த மாதம் (செப்டம்பர்) ‘சர்ப்ரைஸ் அண்ட் ஷைன்’ நிகழ்வில் அறிமுகம் செய்தது. இந்நிகழ்வில் ஐபோன் 18 ப்ரோ, ஐபோன் 18 ப்ரோ மேக்ஸ், புதிய ஏர்பாட்ஸ் மற்றும் ஆப்பிள் வாட்ச் மாடல்களையும் அறிமுகப்படுத்தியது.
மற்ற சாதனங்கள் ஏற்கனவே விற்பனைக்கு வந்துவிட்ட நிலையில், நிறுவனத்தின் முதல் மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் மட்டும் சந்தையில் விற்பனைக்கு வராமல் இருந்தது. சந்தைப்படுத்துதல் பணி நிறைவு பெற்ற நிலையில், ஆப்பிள் நிறுவனம் இந்தியாவிலும் மற்றும் பல உலகளாவிய சந்தைகளிலும் ஐபோன் டியோவிற்கான முன்பதிவுகளைத் தொடங்க உள்ளது.
இந்த ஸ்மார்போன், மடிக்கக்கூடிய வடிவமைப்பு, இரண்டு டிஸ்ப்ளேக்கள் மற்றும் சமீபத்திய A20 ப்ரோ சிப்செட் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது. மேலும், வாங்குபவர்களுக்கு பல சேமிப்பு விருப்பங்கள் மற்றும் அறிமுகச் சலுகைகளையும் வழங்குகிறது.
இதுவரை வெளியான ஐபோன் மாடல்களிலேயே இதுதான் மிகவும் விலை உயர்ந்தது ஆகும். இந்தியாவில், இந்த ஐபோனின் ஆரம்ப விலை ரூ. 2,99,900 ஆகும். இந்த விலையானது 256GB ஸ்டோரேஜ் கொண்ட போனுக்கானது. இதேபோல் 512GB மெமரி மாடலின் விலை ரூ. 3,24,900 ஆகும். 1TB மற்றும் 2TB மாடல்களின் விலைகள் முறையே ரூ. 3,74,900 மற்றும் ரூ. 4,49,900 என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மடிக்கக்கூடிய போன், 'ஸ்டார் ஒயிட்' (Star White) மற்றும் 'நைட் ஸ்கை' (Night Sky) ஆகிய வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.
ஆப்பிள் நிறுவனம், இன்று மாலை 5:30 மணி முதல் (இந்திய நேரப்படி) தனது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோர் செயலி வழியாக 'ஐபோன் டியோ' (iPhone Duo) போனுக்கான முன்பதிவுகளை இந்தியாவில் தொடங்கவுள்ளது. இந்த சாதனம் அக்டோபர் 23 அன்று ஆப்பிளின் ஆன்லைன் ஸ்டோர் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட விற்பனையாளர்கள் மூலம் விற்பனைக்கு வரவுள்ளது.
வாடிக்கையாளர்களுக்கு எக்சேஞ்ச் வசதியும் வழங்கப்படுகிறது. ஐபோன் டியோ வாங்கும் வாடிக்கையாளர்கள், தகுதியுள்ள iPhone 13 அல்லது அதற்குப் பிந்தைய மாடல்களை ஆப்பிளின் 'Trade In' திட்டத்தின் கீழ் பரிமாற்றம் செய்வதன் மூலம், ரூ.81,500 வரையிலான தள்ளுபடி பெறலாம். மேலும், முன்னணி வங்கிகளின் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி 12 மாதங்கள் வரையிலான 'வட்டியற்ற தவணை முறை' (No Cost EMI) வசதியையும் ஆப்பிள் வழங்குகிறது. அத்துடன், அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ், ஆக்சிஸ் வங்கி, மற்றும் ஐசிஐசிஐ வங்கியின் தகுதியுள்ள கார்டுகளைப் பயன்படுத்தினால், ரூ.7,000 வரையிலான உடனடி கேஷ்பேக் சலுகையையும் பெறலாம்.
இதுமட்டுமின்றி, ஐபோன் டியோ வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு Apple Music, Apple TV+ மற்றும் Apple Arcade ஆகிய சேவைகளை மூன்று மாதங்களுக்கு இலவசமாகப் பயன்படுத்தும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும்.