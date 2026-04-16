சட்டமன்ற தேர்தல்: மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் தயார் செய்யும் பணி தொடக்கம்

தமிழகத்தில் வருகிற 23-ந்தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.
சென்னை,

சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் - வாக்குப்பதிவு உறுதிப்படுத்தும் இயந்திரங்கள்(EVM-VVPAT) தயார் செய்யும் பணி இன்று தொடங்கியுள்ளது. இதுதொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது:-

1. அசாம், கேரளா, புதுச்சேரி, தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்காள சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தல்கள் மற்றும் 6 மாநிலங்களில் நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தல்களுக்கான அட்டவணையை இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (ECI) மார்ச் 15, 2026 அன்று அறிவித்தது.

2. ஏப்ரல் 23 அன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள தொகுதிகளுக்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம்(EVM) மற்றும் வாக்குப்பதிவு உறுதிப்படுத்தும் இயந்திரங்களைத் (VVPAT )தயார் செய்யும் பணி இன்று, அதாவது ஏப்ரல் 16 (வியாழக்கிழமை) முதல் பல்வேறு தொகுதிகளில், வேட்பாளர்கள் அல்லது அவர்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மற்றும் பொதுப் பார்வையாளர்கள் முன்னிலையில் தொடங்கியது.

3. இயந்திரங்களைத் தயார் செய்யும் பணியைத் தொடர்ந்து, வேட்பாளர்களால் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட (Randomly selected) 5 சதவீத EVM-களில் 1,000 வாக்குகள் பதிவிடப்பட்டு மாதிரி வாக்குப்பதிவு (Mock poll) நடத்தப்படும். வேட்பாளர்களே இந்த மாதிரி வாக்குப்பதிவைச் செய்யவும் அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

4. இயந்திரங்களைத் தயார் செய்யும் பணிக்கு முன்னதாக, மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் மேலாண்மை அமைப்பு (EMS) மூலம் 2-அடுக்கு சீரற்ற ஒதுக்கீடு செயல்முறை வாயிலாக மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் அந்தந்த வாக்குச்சாவடிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டன. முதல் கட்டத்தில், மாவட்ட அளவிலான கிடங்குகளில் இருந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன. இரண்டாம் கட்டத்தில், தொகுதி (AC) அளவில் இருந்து வாக்குச்சாவடி அளவிற்கு இயந்திரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன. ஏப்ரல் 23 அன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள தமிழ்நாட்டில் 75,064 மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் (கட்டம்-I) 44,378 வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன.

5. இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, தேசிய மற்றும் மாநில அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில், மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளால் EVM மேலாண்மை அமைப்பு (EMS) மூலம் முதல் கட்ட சீரற்ற ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.

6. ஏப்ரல் 23 அன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் (கட்டம்-I) மற்றும் குஜராத், மராட்டியம் இடைத்தேர்தல்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட சமவாய்ப்பு முறை ஒதுக்கீடு, தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகளால் (RO), வேட்பாளர்கள்/அவர்களின் முகவர்கள் மற்றும் பொதுப் பார்வையாளர்கள் முன்னிலையில் முடிக்கப்பட்டது.

7. முதல் கட்ட சமவாய்ப்பு முறை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் மற்றும் வாக்குப்பதிவு உறுதிப்படுத்தும் இயந்திரங்களின் தொகுதி வாரியான பட்டியல்கள், அந்தந்த மாவட்டத் தலைமையகங்களில் உள்ள அனைத்து தேசிய மற்றும் மாநில அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டன.

8. இந்த மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் மற்றும் வாக்குப்பதிவு உறுதிப்படுத்தும் இயந்திரங்கள் பின்னர் தேசிய மற்றும் மாநில அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் அந்தந்த சட்டமன்றத் தொகுதி பாதுகாப்பு அறைகளில் (Strong Rooms) சேமிக்கப்பட்டன.

9. முதல் மற்றும் இரண்டாம் கட்ட சமவாய்ப்பு முறை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் மற்றும் வாக்குப்பதிவு உறுதிப்படுத்தும் இயந்திரங்களின் பட்டியல் அனைத்துப் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கும் பகிரப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Stories

No stories found.
