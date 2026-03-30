மு.க.ஸ்டாலினிடம் சொந்தமாக வாகனங்கள் இல்லை - வேட்பு மனுவில் தகவல்

சென்னை,
தேர்தலில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும்போது, அந்த வேட்பாளரின் சொத்து விவரங்கள், வேட்பாளர் மீது குற்ற வழக்குகள் உள்ளதா? என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்கள் வேட்பு மனுவில் இடம்பெற்றிருக்கும். அந்த வகையில், முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட இன்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்நிலையில், மு.க.ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த வேட்பு மனுவில் அவர் குறிப்பிட்ட சொத்து விவரங்கள் தொடர்பான தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, மு.க.ஸ்டாலினின் அசையும் சொத்து மதிப்பு ரூ.3.30 கோடி, அசையா சொத்து மதிப்பு ரூ.4.34 கோடி என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மு.க.ஸ்டாலினின் மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் பெயரில் ரூ.1.32 கோடி அசையும் சொத்துகள் உள்ளதாகவும், 720 கிராம் தங்கம் உள்ளதாகவும், கையிருப்பில் ரூ.40 ஆயிரம் உள்ளதாகவும் தனது வேட்பு மனுவில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், தன்னிடம் சொந்தமாக வாகனங்கள், தங்க நகைகள் எதுவும் இல்லை என மு.க.ஸ்டாலின் தனது வேட்பு மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.
மு.க.ஸ்டாலினிடம் ரூ.10 ஆயிரம் கையிருப்பு பணம் உள்ளதாகவும், அவரின் வருவாய்க்கான ஆதாரம் எம்.எல்.ஏ. ஊதியம், வங்கி வைப்பு நிதி வட்டி என்றும் வேட்பு மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், மு.க.ஸ்டாலின் பெயரில் குற்ற வழக்குகள் எதுவும் நிலுவையில் இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதோடு மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் அவரது மனைவிக்கு எந்த கடன்களும் இல்லை என்றும், மு.க.ஸ்டாலின் பெயரில் தஞ்சை அகரத்திருநல்லூரில் 2.86 ஏக்கர் நிலம் உள்ளதாகவும், திருவாரூரில் ரூ.1.12 கோடி மதிப்பில் நிலம் உள்ளதாகவும் அவரது வேட்பு மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.