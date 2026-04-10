தமிழக சட்டசபை தேர்தல்: 234 தொகுதிகளில் 4,023 வேட்பாளர்கள் போட்டி

சென்னை,
தமிழகத்தில் வருகிற 23-ந்தேதி (வியாழன்) சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த முறை 4 முனைப்போட்டி நிலவும் சூழ்நிலையில், வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த மார்ச் மாதம் 30-ந்தேதி தொடங்கி, இம்மாதம் 6-ந்தேதி நிறைவடைந்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து, 7-ந்தேதி வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நடைபெற்ற நிலையில், நேற்று வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெற கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த நிலையில், நேற்று மாலை வேட்பாளர்கள் இறுதி பட்டியல் வெளியானது.
தமிழகத்தில் 38 மாவட்டங்களில் உள்ள 234 சட்டசபை தொகுதிகளில் மொத்தம் 4,023 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். அதிகபட்சமாக கரூர் தொகுதியில் 79 பேரும், குறைந்தபட்சமாக அம்பாசமுத்திரம் மற்றும் கிணத்துக்கடவு தொகுதிகளில் தலா 5 பேரும் போட்டியிடுகின்றனர்.
மாவட்ட வாரியாக போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்கை வருமாறு:-
1.சென்னை - 419 பேர் (16 தொகுதிகள்)
2.திருவண்ணாமலை - 156 பேர் (8 தொகுதிகள்)
3.திருவள்ளூர் - 160 பேர் (10 தொகுதிகள்)
4.காஞ்சிபுரம் - 65 பேர் (4 தொகுதிகள்)
5.செங்கல்பட்டு - 113 பேர் (7 தொகுதிகள்)
6.ராணிப்பேட்டை - 65 பேர் (4 தொகுதிகள்)
7.வேலூர் - 65 பேர் (5 தொகுதிகள்)
8.கிருஷ்ணகிரி - 79 பேர் (6 தொகுதிகள்)
9.திருப்பத்தூர் - 74 பேர் (4 தொகுதிகள் )
10.கள்ளக்குறிச்சி - 72 பேர் (4 தொகுதிகள்)
11.விழுப்புரம் -132 பேர் (7 தொகுதிகள்)
13.கடலூர் - 113 பேர் (9 தொகுதிகள்)
13.தருமபுரி - 83 பேர் (5 தொகுதிகள்)
14.கரூர் - 166 பேர் (4 தொகுதிகள்)
15.சேலம் - 193 பேர் (11 தொகுதிகள்)
16.ஈரோடு - 188 பேர் (8 தொகுதிகள்)
17.திருப்பூர் - 116 பேர் (8 தொகுதிகள்)
18.கோவை - 183 பேர் (10 தொகுதிகள்)
19.திருச்சி - 171 பேர் (9 தொகுதிகள்)
20.நீலகரி - 18 பேர் (3 தொகுதிகள்)
21.அரியலூர் - 34 பேர் (2 தொகுதிகள்)
22.பெரம்பலூர் - 30 பேர் (2 தொகுதிகள்)
23.மயிலாடுதுறை - 43 பேர் (3 தொகுதிகள்)
24.நாகப்பட்டினம் - 31 பேர் (3 தொகுதிகள்)
25.தஞ்சாவூர் - 94 பேர் (8 தொகுதிகள்)
26.திருவாரூர் - 46 பேர் (4 தொகுதிகள்)
27.தேனி - 65 பேர் (4 தொகுதிகள்)
28.திண்டுக்கல் - 115 பேர் (7 தொகுதிகள்)
29.மதுரை - 129 பேர் (10 தொகுதிகள்)
30.ராமநாதபுரம் - 66 பேர் (4 தொகுதிகள்)
31.விருதுநகர் - 135 பேர் (7 தொகுதிகள்)
32.தூத்துக்குடி - 92 பேர் (6 தொகுதிகள்)
33.கன்னியாகுமரி - 85 பேர் (6 தொகுதிகள்)
34.சிவகங்கை - 71 பேர் (4 தொகுதிகள்)
35.தென்காசி - 95 பேர் (5 தொகுதிகள்)
36.திருநெல்வேலி - 90 பேர் (5 தொகுதிகள்)
37.புதுக்கோட்டை - 109 பேர் (6 தொகுதிகள்)
38.நாமக்கல் - 132 பேர் (6 தொகுதிகள்)