தவெக வேட்பாளர் நூதன பிரசாரம்

எங்கள் தலைவர் விஜய் என்னுடனேயே பயணிப்பது போன்ற உணர்வை எனக்கு அளிக்கிறது என நாவல்பட்டு எஸ்.விஜி கூறியுள்ளார்.
திருச்சி,

திருவெறும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் தவெக வேட்பாளரான நாவல்பட்டு எஸ்.விஜி கூறியதாவது:

தொகுதி முழுவதும், குறிப்பாகப் பெண்களிடையே, எனக்குக் கிடைத்துள்ள வரவேற்பு மிகச் சிறப்பாகவும் அமோகமாகவும் உள்ளது. நான் பிரசாரத்திற்காக எங்கு சென்றாலும், மக்கள் என்னை தங்கள் சொந்தக் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவரை போலவே வரவேற்கிறார்கள். எனது பிரசார வாகனத்தில் எங்கள் தலைவர் விஜயின் சிலையை வைத்துக்கொண்டு, நான் மக்களிடையே தொடர்புகொண்டு பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறேன்.

இது, எங்கள் தலைவர் விஜய் என்னுடனேயே பயணிப்பது போன்ற உணர்வை எனக்கு அளிக்கிறது. நான் பிரசாரத்திற்குச் செல்லும்போதெல்லாம், அந்தச் சிலையைக்காணப் பலரும் கூடுகிறார்கள்; அது கிட்டத்தட்ட ஒரு கண்காட்சியைப் பார்ப்பது போலவே காட்சியளிக்கிறது.

நான் 40 ஆண்டுகளாக திமுகவில் இணைந்து பணியாற்றியிருந்தேன் ஆனால், அங்கு எனக்கு எவ்வித அங்கீகாரமும் கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும், 'தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில்' இணைந்த மிக குறுகிய காலத்திலேயே, எங்கள் தலைவர் விஜய் என்னை திருவெறும்பூர் தொகுதியின் வேட்பாளராக அறிவித்தார்.

அந்த நன்றியுணர்வை ஒருபோதும் மறக்காமல், எனது வாகனத்தில் அவரது சிலையை சுமந்துகொண்டு, கிராமம் கிராமமாக சென்று ஒவ்வொரு பகுதியிலும் மக்களிடம் வாக்கு சேகரித்து வருகிறேன். நான் நிச்சயம் கணிசமான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவேன் என்ற முழு நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

