தேசிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு ரூ.10 லட்சம் நிதி உதவி - ஜெகன் மோகன் ரெட்டி அறிவிப்பு + "||" + Rs 10 lakh financial assistance to children who lost their parents due to corona in Andhra Pradesh - Jagan Mohan Reddy

ஆந்திராவில் கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு ரூ.10 லட்சம் நிதி உதவி - ஜெகன் மோகன் ரெட்டி அறிவிப்பு